Detenida una mujer en Maó por estafar 33.000 euros a cuatro empresas

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Maó a una mujer, de 47 años de edad, como presunta autora de estafas a cuatro empresas diferentes, dos de ellas españolas fuera de Baleares y las otras dos con sede en Arabia Saudí y Dinamarca, para el posterior blanqueo de capitales del dinero obtenido.

Según ha informado la Policía Nacional, el origen de los hechos se remonta varios meses atrás, cuando terceras personas que se están investigando accedieron de forma ilegal y manipularon los sistemas informáticos de las cuatro empresas.

Estas empresas emitieron pagos sin percatarse de que el dinero no llegaba al destino deseado y no se dieron cuenta hasta que las empresas colaboradoras declararon no haber recibido la cantidad económica que, en total, era de 33.000 euros.

Desde la Policía Nacional han explicado que la figura de la presunta autora respecto al blanqueo de capitales constituye lo que popularmente se denomina 'mula económica', con la cual se establece contacto a través de correos electrónicos o las redes sociales prometiendo dinero fácil y rápido a cambio de facilitar sus cuentas y realizar movimientos económicos, normalmente con destino al extranjero, a cambio de una recompensa.

La arrestada ha pasado a disposición judicial, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.