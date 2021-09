El aparthotel Jardín de Menorca vuelve a abrir diez días después del incendio

Diez días después del cierre obligado por el incendio declarado en una sala de máquinas subterránea el Aparthotel Jardín de Menorca, de Son Bou, volvió a recibir clientes ete domingo por la mañana.

Pese a que en un primer momento se interpretó que no podría reabrir en lo que resta de temporada, los daños causados por el humo y las llamas quedaron muy localizados en esa zona y una vez reemplazados los tubos conectores de la caldera y uno de los acumuladores ha sido posible su reapertura ya que las máquinas no quedaron inutilizadas. El director técnico corporativo del grupo SH hotels revisó el viernes las reparaciones y, con el permiso de la autoridad judicial, ya que no existen causas pendientes, el aparthotel vuelve a estar operativo, en principio, hasta la primera o segunda semana de octubre. Atrás quedan los momentos de zozobra que provocó el incendio con el desalojo de las 180 personas que estaban hospedadas en 89 apartamentos el 26 de agosto a las 21.15 horas cuando saltaron las alarmas.

El hotel situado en la calle Atalis, de Son Bou, reabrió este domingo ofertando 128 de los 144 apartamentos con los que cuenta ya que se ha decidido mantener cerrado el bloque de 16 que está sobre la sala subterránea más afectada por el siniestro. Durante el día se entregaron las llaves de 20 apartamentos, ocho de ellos correspondientes a clientes que habían tenido que ser realojados en otros establecimientos tras el incendio y han optado por regresar al que tenían contratado para completar sus últimos días de vacaciones.

La decisión de que el Jardín de Menorca recupere su actividad insinúa que septiembre tendrá un buen nivel de ocupación en la Isla, «tenemos bastantes reservas, y ahora con más de gente de fuera de España que nacionales», explica su director Oscar Nieto para justificar la vuelta a la actividad, además de constatar que el incendio estuvo muy localizado y no afectó a la mayor parte del complejo. No ha abierto antes porque debían ser sustituidos los tubos conectores de la caldera. El suministro eléctrico se cortó por protocolo cuando se declaró el fuego aunque la instalación no sufrió daños, indican desde el complejo, aunque siguen sin conocer la causa que originó el siniestro.

El hotel da las gracias a Ashome por la colaboración que tuvo para realojar a los huéspedes, así como a bomberos, fuerzas de seguridad y protección civil que intervinieron en la noche del incendio.