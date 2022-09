El empresario de Ciutadella acusado de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores, en concurso con otro de lesiones por imprudencia grave, no ha aceptado este miércoles por la mañana el acuerdo que le ha propuesto el abogado del operario que resultó gravemente herido cuando trabajaba para él.

De esta forma la vista a prevención celebrada en el Juzgado Social de la ciudad del poniente ha quedado suspendida y el Juzgado Penal deberá señalar una fecha para la celebración del juicio en el que declararán víctima, acusación y testigos de los hechos que ocurrieron el 12 de abril de 2017.

El Fiscal solicitaba una indemnización de 352.000 euros y un año y seis meses de prisión para el operario accidentado, mientras que la acusación particular elevaba la petición de responsabilidad civil a 500.000 euros y tres años de prisión, además de una multa de 15 euros diarios durante seis meses. El abogado del acusado no ha aceptado el acuerdo puesto que la acusación no ha rebajado la suma que solicita para la indemnización.

El accidente tuvo como consecuencia la incapacidad absoluta del operario eventual, de 51 años, después de múltiples fracturas. Estuvo dos años de baja por las distintas lesiones pero las graves secuelas le han llevado a la incapacidad total tras varias operaciones.

El toro portapalets, de entre 200 y 300 kilos de peso, que transportaba el camión que él conducía estaba fijado en la caja con un anclaje insuficiente. Ese día, después de accionar el volquete para descargar el vehículo, el operario advirtió que el toro mecánico se había desenganchado. Al tratar de regresarlo a sus posición de forma manual él solo, ya que no disponía de otros medios ni más operarios que le ayudaran, perdió la estabilidad, se precipitó al suelo desde 1,40 metros y al agarrarse al toro este basculó y le cayó encima.