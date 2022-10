El juicio a prevención al joven brasileño de 24 años que causó un accidente mortal el 13 de marzo de 2021 no ha servido para alcanzar un acuerdo que evite la celebración de la vista oral. El tribunal de la sección primera de la Audiencia lo ha señalado para la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre próximo.

El hombre conducía un coche que no era de su propiedad, carecía del seguro obligatorio y circulaba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. En el orden penal el fiscal pide 4 años de condena al acusado, que permanece en prisión preventiva desde entonces, pero la acusación particular eleva la petición a 6 años de cárcel.

Discrepancia en la valoración de lesiones

El acuerdo no se ha alcanzado entre los abogados de ambas partes y las compañías aseguradoras, principalmente, porque existen discrepancias en la valoración médica de las lesiones que sufrió la mujer en el mismo siniestro en el que perdió la vida su pareja y ella sufrió un aborto del bebé que esperaba.

La familia de la víctima mortal, que era quien conducía el vehículo arrollado por el que manejaba el acusado, ya ha recibido parte de la responsabilidad civil, unos 155.000 euros. En cambio, la mujer accidentada y su familia aún no han percibido ninguna cantidad, aunque influye el hecho de que la valoración médica todavía no se haya cerrado puesto que la joven aún no está completamente recuperada, ha explicado su abogado, Javier Leiva.