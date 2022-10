El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado el recurso contra la sentencia del pasado mes de marzo que condenó a un hombre español de 32 años de edad a 12 años de Prisión por haber violado a una menor en un piso compartido, en Ciutadella, el 13 de agosto de 2018.

El alto tribunal, que había admitido a trámite el recurso de su abogado lo desestima en su totalidad y ratifica el fallo. Además de la pena de prisión deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros, no podrá acercarse a ella a menos de 1.000 metros durante 5 años y estará cinco años en libertad vigilada.

En el recurso de apelación su abogado esgrimió que los hechos no estaban demostrados suficientemente en la prueba de análisis genético del hombre, faltaba valoración de la declaración de la menor, que entonces contaba con 14 años de edad, y se vulneraba el principio acusatorio al no mencionarse en los escritos que él no sabía que fuese menor de edad.

En el juicio celebrado en enero en la Audiencia, pese a que él había negado la acusación dando a entender que la menor le había provocado, su abogado cambió la conclusión final admitiendo la existencia de un delito de abuso, pero no de agresión sexual, por el que pidió un año de prisión.

Los hechos, según el relato de la menor, que desde entonces continúa en tratamiento psicológico, tuvieron lugar en un piso que compartían en Ciutadella con varias personas, entre ellas la madre de la víctima y el acusado, natural de Córdoba que se desplazaba a Menorca en la temporada estival para trabajar. La chica explicó que ella estaba dormida cuando se despertó sorprendida porque el hombre estaba tocándole el pelo. Entonces, pese a su oposición, la agarró fuerte en el brazo, le bajó los pantalones y la violó diciéndole que no gritara porque no había nadie en la casa en ese momento.

Posteriormente le pidió que no se lo contara a nadie porque se «me ha ido la pinza», le dijo.

Elude la entrada en prisión

El hombre ha eludido la entrada en prisión, por el momento, debido a la presentación del recurso. Tras el nuevo fallo probablemente volverá a recurrir al Supremo en casación, por lo que podría seguir en la libertad al no ser firme la sentencia.