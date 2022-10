El diario «Menorca» denunció el martes en la Comisaría de la Policía Nacional de Maó haber sido objeto de un delito de falsedad documental tras recibir una carta el pasado 14 de septiembre firmada por un supuesto ciudadano residente en Alaior, cuyo contenido suponía una crítica directa a la actual presidenta del Consell, Susana Mora.

La redacción de «Es Diari», en el momento habitual en el que comprueba la identidad de los firmantes antes de publicar los escritos que recibe, ha podido confirmar que en este caso la de la persona que aparece como lector de este periódico y autor de la misiva es completamente falsa. No ha sido él quien la ha escrito ni tampoco reside actualmente en Alaior, como indica al pie de la carta. Además la dirección del correo electrónico desde la que fue enviada no responde y el número de teléfono que adjunta no está operativo.

La persona en cuestión que aparece como responsable del escrito, es un hombre nacido en 1937 que vive en Sant Pere de Torelló, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, y no tiene ninguna relación pasada ni presente con Alaior ni con la Isla más allá de un par de visitas en viajes vacacionales, el último de ellos, según cree recordar, lo hizo en 2018.

El hombre, sorprendido cuando este diario pudo localizarle el mismo martes y le informó que alguien había usurpado su DNI para adjuntarlo a una carta dirigida a la sección de opinión, con fotocopia frontal y trasera, aseguró desconocer cómo había podido ocurrir esta falsificación. «Solo tengo una conocida en Mallorca, pero no en Menorca, no entiendo quién ha podido hacer esto y por qué ha utilizado mi nombre ni cómo ha conseguido mi DNI», indicó.

La usurpación de la copia del documento nacional de identidad con que se envió la carta a este diario es la clave de esta falsedad documental con el objetivo de realizar una crítica directa a la presidenta del Consell. Podría tratarse, quizás, de algún establecimiento en el que la persona de Sant Pere de Torelló hubiera tenido que presentar su DNI durante su última estancia en la Isla, bien en su alojamiento, en el alquiler de un vehículo o en alguna compra en la que le hubieran exigido la presentación del documento.Será la Policía Nacional la que investigue sobre estas posibilidades.

La carta que el autor o los autores pretendían publicar en este diario lleva por título «Susana Mora y el triunfalismo exagerado», y gira en torno al tema de la conectividad aérea.

El delito de falsedad documental con el fin de perjudicar a otra persona está penado con condenas de seis meses a dos años de prisión. En cuanto al delito de usurpación de identidad, o lo que es lo mismo, apropiarse una persona de la identidad de otra, haciéndose pasar por ella para acceder a recursos y beneficios simulando ser la persona suplantada, puede tener una condena que oscila entre los seis meses y los tres años de prisión.