«Posiblemente hay más denuncias porque hay más sensibilidad social», explica el juez del Juzgado de Violencia de Género, Daniel García del Mar, quien trata a diario con los casos que llegan a su despacho. Ahora ya no es solo que la víctima esté más convencida de que debe denunciar el maltrato porque el sistema puede protegerla «sino que hay casos en los que la denuncia la pone un vecino o alguien que ha presenciado e episodio de agresión física o verbal», relata García del Mar. En todo caso, admite que por muchas campañas que se realizan a todos los niveles «el problema no se controla, no disminuye, aunque muchos casos de los que abordamos son por reincidencias».