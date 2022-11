El Consell se personará como acusación particular en la causa contra el hombre de 45 años de edad, de origen dominicano, acusado de haber violado en la casa okupa de Maó a la adolescente actualmente tutelada por la institución insular desde hace unos meses, como adopción de una medida cautelar.

La consellera de Bienestar Social, Bárbara Torrent, confirmó ayer que la directora de la Casa de la Infancia se personó en el Hospital Mateu Orfila el mismo martes cuando la menor acudió con su madre al reconocimiento médico para denunciar la violación.

Torrent no ocultó su frustración por lo sucedido, admitió que el sistema no es infalible «por más que hayamos reforzado el número de educadores y colocado uno por la noche». Recordó que la Casa de la Infancia tiene un régimen abierto, aunque el protocolo marca que si un menor no regresa dentro de un horario razonable según su edad, el protocolo indica que debe ponerse en conocimiento de la Policía, de inmediato.