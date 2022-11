Tiene miedo y necesita atención psicológica para gestionar el infierno en el que está inmersa desde hace meses por culpa de un maltratador. Esta es la situación en la que se encuentra una mujer que ha sufrido malos tratos por parte de su expareja en Menorca y que denuncia sentirse «desamparada» por el sistema de apoyo y protección a las víctimas de violencia de género.

Cuenta que, desde que dio el paso de cortar con su pareja, «ha quebrantado cinco veces la orden de alejamiento» que, en teoría, prohíbe al agresor acercarse a la víctima y comunicarse con ella, ya sea por vía telefónica, electrónica o mediante terceras personas.

Sin embargo, en la práctica, la orden de alejamiento ha resultado ser, en su caso, tan solo un mero papel. «Tengo miedo de salir a la calle», relata en declaraciones a MENORCA • «Es Diari». A las sucesivas denuncias, el maltratador ha respondido incumpliendo la medida cautelar impuesta por el Juez. Y aunque ha sido detenido por ello, también ha sido puesto en libertad a los pocos días, según el testimonio de la víctima.

La última vez que el agresor quebrantó dicho sistema de protección, explica esta mujer, fue hace tan solo unos días, cuando detectó que su expareja merodeaba por las inmediaciones de la casa donde reside. Si bien fue detenido por la Policía Nacional, ya tenía fecha programada para volver a salir a la calle, declara la víctima.

«Al salir, los primeros 15 días son los peores», advierte. Por eso, asegura «vivir en alerta permanente» y con miedo de reencontrarse con el maltratador. Esto último le resulta un quebradero de cabeza al vivir ambos en una isla de pequeñas dimensiones. También al tener que personarse en la comisaría para interponer la demanda.

«Necesito ayuda psicológica», reconoce, al estar viviendo esta situación, «pero no hay suficientes recursos», denuncia. «Dicen que no nos atrevemos a denunciar, pero cuando lo hacemos no nos lo ponen nada fácil», critica. Por este motivo, pide «más seguimiento, más control, más rapidez y que te atiendan a la primera cuando llamas a un teléfono de auxilio».

Teléfono 016 | Atención a víctimas de violencia de género