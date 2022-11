El Centre Assessor de Dona ha dado a conocer este viernes que ha atendido en el transcurso de este año 178 nuevos casos de violencia machista, 38 más que los registrados en todo el 2021, según la consellera insular de Bienestar Social y Familia, Bárbara Torrent.

La consellera ha destacado a Efe que las campañas de sensibilización están funcionando y cada vez son más las mujeres que ponen en conocimiento de las autoridades los casos de maltrato. «Atendemos a más mujeres, pero esto no implica que haya más casos de violencia de género, ya que consideramos que cada vez hay más mujeres que se animan a pedir ayuda. Desde el centro asesor animamos a las mujeres a interponer una denuncia, pero eso es una decisión individual que toma cada una y no es un requisito para ser atendidas», ha remarcado.

Violencia física y psicológica

Torrent ha recordado que hay muchas formas de violencia y que la muerte de la mujer «es la más cruel y visible». «La mayoría de casos que nos llegan en el centro asesor de la mujer es por violencia física y psicológica, y tenemos que decir que la segunda casuística deja más marca en la mujer y perdura en el tiempo», ha precisado.

La consellera de Bienestar Social y Familia ha recordado que otro de los servicios que ofrece el centro asesor es el apoyo psicológico a los hijos de las mujeres afectadas por maltrato. «Tenemos una parte de apoyo social, asesoramiento jurídico y el psicológico, este último para la víctima de violencia y para atender a los hijos porque también conviven con el agresor y han vivido situaciones muy duras», ha reivindicado.

El crimen del jacuzzi

Finalmente, Torrent se ha referido al veredicto de culpabilidad al acusado del asesinato de su esposa en 2018 en una nave industrial de Ciutadella. «Es muy triste porque hasta ahora no habíamos tenido un asesinato machista en la isla, pero ello no significa que no tengamos otros casos. La violencia machista está muy presente, y en muchas ocasiones expresándose gravemente, con mujeres que sufren situaciones muy serias», ha sentenciado.