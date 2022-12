«Surrealista». Con este término puede calificarse el caso de la okupación de un chalet de Cala Morell, donde los invasores no solo se permitieron estabular un caballo en el garaje hace unos meses, sino que además, ahora han instalado un sistema de alarma en el inmueble ajeno.

Esta situación se está viviendo en una parcela del Carrer Àguila de la urbanización del norte de Ciutadella. Es allí donde, hace por lo menos medio año, se instalaron cuatro personas que habían detectado que la vivienda estaba vacía, al ser su propietario un ciudadano italiano que lleva varios años sin poder visitar la Isla.

Esta circunstancia la aprovecharon los okupas para fijar allí su residencia. «Al principio eran cuatro, luego fueron tres, dos, y ahora solo hay una mujer», apuntan personas conocedoras de este caso de okupación que, además, «ha generado situaciones incómodas, gritos y discusiones entre ellos, ruidos y actitudes poco cívicas», como depositar restos de poda en la vía pública sin recurrir a los servicios municipales. Incluso, las peleas entre los ocupantes ha requerido de presencia policial.

Condenados a pagar solo 360 euros

Todo esto ha llevado al propietario a iniciar el proceso judicial para lograr el desalojo. Y lo ha conseguido en primera instancia, por la vía penal, donde el juez ha ordenado que abandonen la casa y el pago de una indemnización de «solo 360 euros, más las costas procesales, por un delito de usurpación». Un fallo que los okupas han recurrido y «estamos a la espera de que la Audiencia decida», explicaba ayer el abogado de la parte demandante, José de Juan.

Mientras los tribunales analizan y deciden acerca de la apelación, hace apenas unos días, «lo último que hemos sabido es que, no solo han tomado posesión de la vivienda, sino que además han instalado seguridad privada», añadía De Juan.

Otra demanda por los daños en la casa

Esto ha ocurrido en el impasse entre la sentencia y su ejecución. «En este país hay un vacío legal» durante este periodo y «luego te encuentras la vivienda en mal estado y te ves obligado a interponer otra demanda por los daños». Porque, en la vista celebrada «solicitamos el desalojo y el resarcimiento, pero no habíamos podido cuantificar los daños», concluía el abogado.

«Te sientes defraudado cuando ves que las instituciones no hacen lo que esperas de ellas», exponen otros propietarios. Se refieren, no solo a la impotencia ante la okupación, sino a las negativas que se obtienen una vez se denuncian los hechos. «Llamas a la Policía Nacional porque se están peleando, vienen y se van sin llevarse a ninguno de ellos aún habiendo amenazas de muerte». O «avisas a la Policía Local porque tienen la calle llena de restos de poda, y te dicen que avisarán al servicio de recogida». O al «Seprona, les adviertes de que tienen un caballo en un garaje, te dicen que no va con ellos y ni vienen el día que se llevan el animal para comprobar su estado».