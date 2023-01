El inmueble de titularidad municipal del número 45 de la calle Sant Josep permanecerá exclusivamente como almacén de material de la brigada y de los servicios sociales por el momento. No está previsto proyectar una reforma que le pueda proporcionar otra utilidad puesto que no se considera una urgencia frente a otras prioridades. Apuntalado en 2018 cuando cerró sus puertas al uso público de entonces como centro de formación ocupacional, el edificio está firme y no acarrea riesgos para mantener su limitada función.