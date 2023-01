El juicio al hombre de 29 años acusado de haber violado a una joven en los baños de un pub de Maó ha quedado esta mañana visto para sentencia. Presunto agresor y víctima han ofrecido versiones contrapuestas de los hechos que ocurrieron en la madrugada del 1 de julio de 2016. La mujer había decidido retirar la acusación particular a la vista del tiempo transcurrido aunque se ha mantenido firme en la declaración que hizo en la fase de instrucción cuando le ha correspondido responder a las preguntas de la fiscal y el abogado defensor.

La joven ha explico que sobre las 6 de la mañana fue a los baños del establecimiento y el hombre la siguió. Una vez dentro la forzó. «Me bajó los pantalones y me puso contra el lavabo aunque yo le decía que no quería». Ha explicado que el hombre la agarraba con fuerza para que no pudiera salie.

Ha recordado que habían hablado con anterioridad en la barra del local, hasta que cuando estaba a punto de cerrar el bar ella fue al baño y él la siguió. «Al final el dueño golpeó la puerta y fue cuando él me soltó». Cuando salió del pub llamó a sus compañeros de trabajo y después a su familia que la acompañó de inmediato a interponer la denuncia y a la revisión médica.

El acusado ha señalado, natural de Córdoba, ha explicado que era la primera vez que salía tras haberse desplazado a Menorca para trabajar en la temporada turística. Ha señalado que no recordaba el nombre de la mujer ni si llegaron a besarse en la barra, pero sí ha asegurado que «fue ella quien me dijo que fuéramos al baño, yo no la impedí salir ni cerrar en el pestillo, no la forcé en ningún momento».

Respecto a las relaciones sexuales tampoco ha podido aclarar si llegaron a tenerlas completas aunque sí, ha dicho, una felación. «No me dijo que quisiera parar, fue algo de los dos, y, al terminar yo, ella quería más pero nos hicieron salir del baño y ella se enfadó, salió insultándome y diciéndome si la iba a dejar así».

Otros testigos han señalado que vieron a la mujer enfadada cuando salió del local en parecidas circunstancias a las que ha declarado el acusado.

El análisis biológico de la mujer confirma la existencia del semén del acusado en su cuerpo, aunque no se adviertieron signos de violencia en el exámen médico.

El acusado se enfrenta a una pena de 9 años de prisión y 10 de libertad vigilada. La presunta víctima ha renunciado a la indemnización que se había fijado en 20.000 euros.