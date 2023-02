A las 5.30 de la mañana de este lunes se ha producido una tentativa de robo en los estudios de la cadena COPE y en el bar OAR, en Ciutadella. El sistema de alarma frustró el intento y las cámaras captaron a la persona que, a cara descubierta, penetró en el edificio.

El individuo entró en el número 3 de la Avinguda Capità Negrete. Al no haber portero automático, pudo ascender hasta el segundo piso, donde están los estudios radiofónicos de la COPE. Allí rompió una puerta y entró en el local, y descendió por unas escaleras interiores al primer piso, que es de titularidad del Ayuntamiento y está desocupado. De ahí, el ladrón llegó a la planta baja y rompió un muro de pladur para acceder al bar OAR. Fue ahí donde las cámaras captaron los registros que hizo el intruso, quien no accedió a la caja fuerte y únicamente sustrajo un botiquín, que acabaría dejando en su huída.

El asalto provocó daños en puertas y el cristal del cerramiento de la terraza. La Policía Nacional y su unidad científica se hicieron cargo de la investigación.