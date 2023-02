Des de casa i des de qualsevol costat. Així es pot veure el talaiot de Sant Agustí Vell, des Migjorn. L'empresa adjudicatària de l'elaboració de fotogrametries i estudis 3D de sis monuments prehistòrics de Menorca, REM Experience, ha acabat els treballs relacionats amb aquest talaiot.

L'Agència de la Menorca Talaiòtica ha publicat un vídeo en el que es poden veure tots els detalls d'aquest monument prehistòric, inclòs a la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial de la UNESCO. I si un ho vol fer per un mateix, també hi ha accessible un enllaç on es pot recórrer per el poblat en les tres dimensions.

Aquests nous continguts digitals s'utilitzaran per al foment de la conservació, la investigació, la catalogació, la restauració i la difusió d'aquest patrimoni històric de l'illa. La feina de documentació ha estat finançada amb fons europeus Next Generation, transferits des del Govern al Govern.

L'objectiu del projecte és aconseguir una rèplica digital tan fidel com sigui possible a la realitat. Per això, durant el procés de digitalització, des de la captura fotogràfica fins a la producció de l'audiovisual, s'han dut a terme una sèrie de metodologies que permeten aconseguir l'acabat fotorealista a cadascun dels jaciments. En algun dels projectes s'han fet més de 3.000 fotografies que posteriorment s'han processat en models d'alta qualitat.

El talaiot de Sant Agustí és un dels que més interès suscita a causa de la monumentalitat de la cambra interna, inusual a Menorca. El seu interior va ser buidat per a ús agropecuari, sent impossible determinar-ne la funció original.

Els altres monuments prehistòrics documentats en 3D són la sala hipòstila de Torre Vella, la del Lloc Nou (Alaior), el talaiot de Rafal Roig (Es Mercadal), la Torre Vella d'en Lozano, (Ciutadella) així com la sala d'armes del Castell de Santa Àgueda.