Una patrulla de la Policía Nacional de Maó vivió momentos de angustia la tarde del sábado cuando, en plena celebración de Carnaval, los agentes acudieron a disolver una pelea en un bar. Cuando llegaron al local, una multitud se abalanzó sobre la dotación policial. Los clientes, lejos de deponer su actitud, les increparon y lanzaron insultos de todo tipo.

Los policías, que temían por su integridad física, solicitaron sin éxito la llegada de refuerzos. En ese momento eran la única dotación de la Policía Nacional que estaba disponible en Maó. Ante la falta de personal y la urgencia de la intervención pidieron la colaboración de la Policía Local, pero esta tampoco acudió alegando que tenía sus efectivos ocupados con la fiesta de Carnaval.

Al final, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía recibieron la orden de abandonar el lugar sin poder completar su intervención. Los hechos sucedieron en la barriada de Andrea Doria.

El SUP denuncia la falta de efectivos

Los hechos, que no habían trascendido hasta ahora, han sido revelados este martes por el Sindicato Unificado de Policía en una nota pública. El SUP denuncia la falta de agentes para cubrir las necesidades de seguridad de Menorca y la mala organización de los turnos de trabajo, que dejó en precario una noche que suele ser problemática como la del sábado de Carnaval.

«Esta vez los policías no han sufrido lesiones pero el resultado podría haber sido otro perfectamente», expone el sindicato, «con este tipo de intervenciones se perjudica la imagen policial dando sensación de impunidad a los infractores». «Los compañeros no resultaron heridos, pero la imagen policial sí y el final podría haber sido otro», señalan.

Para el SUP no es comprensible que un día festivo como el de Carnaval no se hubiera planificado correctamente el servicio de seguridad ciudadana «dejando un solo coche para una ciudad» como Maó, así como la falta de coordinación con el servicio de la Policía Local.

«Llevamos años denunciando que los Policías no quieren venir a trabajar a Balears, que falta personal, y si a esto se le suma una falta de previsión y coordinación las consecuencias son estas», concluyen.