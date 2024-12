Un año de prisión es la condena que recayó el martes en un joven residente en Maó como autor del robo en un bar de la calle Borja Moll, en la madrugada del 19 de octubre de 2021.

El joven de 21 años, actuando de acuerdo con otros menores de edad, accedió al interior del bar rompiendo la puerta de cristal con un bloque de hormigón. Una vez dentro se apoderó de la caja registradora que contenía 530 euros.

El joven acusado aceptó la condena pactada por su abogado, José de Juan López, con el fiscal momentos antes del juicio porque el castigo se redujo a un año de prisión que en principio no cumplirá con lo que evitará el ingreso en la cárcel. El fiscal no se opuso a la suspensión de la ejecución de la condena siempre que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años, como le advirtió el magistrado-juez, Antonio Fernández-Montells Fernández, tras la lectura de la sentencia.

La propietaria del bar no reclamó por el robo ni por los daños causados en la puerta.