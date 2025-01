El Magistrado-Juez del Juzgado Penal de Maó ha dictado sentencia condenatoria contra un jugador de fútbol que fue denunciado por agresión y lesiones a un espectador de su mismo club el 10 de diciembre de 2022, en el campo Municipal de Sant Antoni, de Ciutadella.

El fallo, a partir del juicio oral celebrado el pasado diciembre, supone una pena de cuatro meses de prisión, que no cumplirá al carecer de antecedentes penales y ser inferior a los dos años de reclusión, y al pago de 2.813 euros a su víctima por lesiones y secuelas.

La sentencia considera probado que el acusado, de 27 años, entonces jugador del At. Ciutadella, agredió a un espectador, de 23, que estaba junto a la grada. Se da la circunstancia de que la persona agredida pertenecía a su mismo club puesto que era el entrenador de uno de sus equipos inferiores.

En el desarrollo de los hechos, según la declaración de implicados y testigos en la vista oral, el futbolista propinó un fuerte puñetazo al espectador cuando se dirigía a los vestuarios en el minuto 81 del partido ante el CD Menorca, tras haber sido expulsado por el árbitro.

Increpado durante el encuentro

En el momento en que se retiraba del campo se acercó a este espectador que compartía una barbacoa junto a los padres del equipo benjamín, del que era su técnico, y fue cuando le dio un puñetazo en la boca. Varias de las personas presentes en el campo intervinieron en el forcejeo que se generó entre ambos a continuación para separarlos.

La reacción agresiva del futbolista fue la consecuencia de que su víctima le hubiera estado increpando durante gran parte del encuentro en el que le estuvo dirigiendo reiterados insultos desde fuera del terreno de juego. Alterado por la expulsión en un partido que su equipo acabó perdiendo por 1-7, el agresor se encaró con quien le había menospreciado y fue cuando le agredió.

En el juicio el futbolista negó la agresión y dijo que había sido el espectador quien se había abalanzado sobre él, pero las lesiones evidentes de la víctima y la declaración de los testigos demuestran lo contrario, señala la sentencia.

La acusación particular pedía una indemnización de 5.346 euros, dos años de prisión y orden de alejamiento a no menos de 200 metros. Finalmente, el magistrado-juez le ha condenado a 4 meses de prisión, que no cumplirá, y a pagar 3.183 euros. El agredido sufrió daños de consideración en piezas dentales.