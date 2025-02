Otro recluso de la prisión menorquina, de 46 años, se encuentra ingresado en el Hospital de Son Espases desde hace una semana. Su familia denuncia que el hombre llevaba al menos cuatro día comunicando su mal estado por lo que finalmente fue trasladado al ‘Mateu Orfila’ donde se la apreció una infección en la garganta y se decidió su evacuación a Son Espases. Allí, asegura su familia, fue intervenido y se le apreció una neumonía por la que tuvo estar sedado e intubado. «No puede ser que no le hicieran caso en la prisión, que no haya médico y que haya estado muy grave sin que nos hayan informado», denuncia su hermano. «Es un ser humano que merece la misma atención médica que cualquier otro», añade, «esto no puede volver a pasar».