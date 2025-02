Todos los juicios de ayer en el Juzgado Penal de Maó se celebraron con retraso por problemas técnicos en las comunicaciones y sistemas informáticos. En la vista más importante a celebrar, la de la acusación al anticuario de Maó, no se terminó porque uno de los testigos no pudo declarar al no funcionar el sonido de la videoconferencia. Su testimonio y las conclusiones finales se fijaron para el 11 de marzo.