El abogado de la demandante ha manifestado estas últimas semanas que hay fondos de inversión interesados en adquirir los derechos hereditarios de la mujer, aunque sus ofertas de compra no han sido satisfactorias. El ordenamiento jurídico español permite, como en otros países, vender las expectativas de derechos pese a que no exista resolución sobre la demanda. Ya hace dos años, la defensa de la mujer deslizó que había otros grupos interesados en ellos aunque no se alcanzó ningún acuerdo ni tampoco se reveló la identidad de estos grupos. Por su parte, el abogado de los sobrinos del noble, que fueron quienes heredaron sus bienes inmuebles, en capital y terrenos siempre ha indicado que ambos se mantienen al lado de la justicia en este largo proceso.