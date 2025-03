La Policía Nacional ha detenido a seis personas acusadas de cometer una ciberestafa para desfalcar más de 42.000 euros a una empresa de quesos afincada en Maó mediante la interceptación fraudulenta de sus comunicaciones con proveedores y entidades bancarias.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, la investigación ha permitido identificar y detener a los titulares de la cuenta bancaria fraudulenta que se habría empleado para que la empresa, sin saberlo, hiciera llegar el dinero como parte de un pago habitual de sus facturas.

Los agentes han señalado que a través de la operación 'Sito' comprobaron que los presuntos estafadores se sirvieron del método conocido como 'Man in the middle', que consiste en situarse entre la víctima y la entidad con la que interactúa para «manipular, espiar o desviar información sensible, como movimientos y credenciales bancarios o datos de carácter sensible».

Este ataque puede llevarse a cabo mediante redes Wi-Fi inseguras, malware, o técnicas de suplantación de identidad, lo que permite a los estafadores realizar transacciones ilícitas o robar información confidencial.

En este caso, los hechos tuvieron lugar en abril de 2024, cuando la responsable de la empresa quesera denunció haber sido víctima de una estafa tras realizar un pago fraudulento de una factura por diversos trabajos realizados en sus instalaciones desde el correo electrónico oficial de la empresa que acometió estos encargos.

Días después, desde la misma dirección de correo electrónico se envió un segundo mensaje en el que se indicaba una corrección en la factura original, y se aportaba un nuevo número de cuenta bancaria. Ante la aparente legitimidad del correo, la denunciante procedió a realizar la transferencia por valor de 42.716,18 euros al nuevo número de cuenta bancaria.

No fue hasta un mes después cuando la empresa que debía recibir el pago contactó con la denunciante para informar que todavía no se había producido la transacción, momento en el que se descubrió la estafa.

La sociedad que debía recebir el importe negó haber enviado la segunda factura con la modificación del número de cuenta, lo que confirmó la intervención de terceros no autorizados en la comunicación.

Mediante un rastreo de dinero para identificar a los titulares de la cuenta bancaria receptora de la transferencia fraudulenta, los agentes destaparon un «entramado jerarquizado entre hackers», con captadores de «mulas» que cediesen sus cuentas bancarias para blanquear el dinero proveniente de las estafas, y las propias mulas.

En total se ha identificado y detenido a seis personas, al menos dos de ellas arrestadas en Roquetas de Mar (Almería), como presuntos miembros activos de esta organización y los agentes lograron bloquear parte de los fondos transferidos antes de que fueran desviados a otras cuentas. La investigación sigue abierta en busca de más víctimas y posibles cómplices.

También se está analizando la información bancaria para determinar si la organización está implicada en otros fraudes, por lo que no se descarta la detención de más colaboradores.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar (Almería), que inicialmente conocía del caso, se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Maó. Los detenidos fueron puestos en libertad provisional a la espera de juicio.