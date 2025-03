Un ajuste de cuentas en Ciutadella les cuesta seis meses de cárcel a dos hombres

Un ajuste de cuentas entre tres personas, en Ciutadella, se ha resuelto esta semana en el Juzgado Penal de Maó con una sentencia condenatoria de seis meses de prisión para dos hombres, uno español y el otro colombiano, de 26 y 39 años por haberle dado una paliza a otro en la mañana del 20 de julio de 2023.

Los dos individuos agresores se dirigieron aquel día a una finca que está situada en el Camí de s’Hort de ses Taronges, donde reside la que sería su víctima, con la intención de reclamarle 8.000 euros que estaría relacionada con sustancias estupefacientes. Según informó la Policía Nacional tras detener a los dos agresores, estos llegaron a amenazar de muerte a su víctima. Pretendían hacerle pagar lo que se denomina un «vuelco» en el argot delictivo, es decir un robo de drogas en una vivienda. Le acusaban de haber desvelado a otras personas el domicilio donde se guardaban las drogas para que estas fueran a robarlas. Por eso le exigieron que pagara las sustancias sustraídas.

Los dos acusados se presentaron en la casa y le amenazaron a él y a su familia e incluso llegaron a decirle, según informó la Policía, que tenían un arma y le dispararían si no abonaba el coste de la droga robada, supuestamente por su culpa.

En una segunda ocasión los agresores volvieron a la casa y le golpearon con el mango de una bicicleta y un tubo de regadío, además de darle un cabezazo en el rostro. A raíz de estos golpes, el agredido sufrió una herida inciso contusa en la ceja derecha que precisó varios puntos de sutura y una baja de siete días.

Denunciados los hechos, la Policía Nacional localizó y detuvo a los dos agresores días después. El 2 de agosto el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella acordó la orden de protección para el hombre agredido durante la tramitación de la causa. Los dos detenidos y puestos en libertad dos días después, no han podido aproximarse a él a menos de 200 metros.

La sentencia la dictó el magistrado-juez por conformidad entre el abogado de la víctima, José de Juan López, el de los acusados, Luis Serena, y el fiscal, lo que rebajó las condenas.

No entrarán en prisión si no vuelven a delinquir durante dos años, y deberán indemnizar al denunciante con 6.000 euros. Se mantiene la orden de alejamiento a no menos de 200 metros durante un año y diez meses.