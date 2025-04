Un vecino de Ciutadella, atacado por un ‘pitbull’: «Fueron cinco minutos de pánico, veía que me iba a matar»

Una situación de pánico, a imagen y semejanza de las que se reproducen en muchas películas de terror fue la que vivió el sábado un vecino de Cala en Blanes, en la zona de la Torre de S’Aigua, mientras sufría el ataque de un perro, raza pitbull, propiedad de unos vecinos.

«Fueron cinco minutos de pánico, de auténtica agonía, porque el perro me tenía mordida la pierna y veía que me iba a matar», relataba ayer tarde a este diario el hombre objeto del ataque. La embestida del animal hizo que le mordiera en su pierna izquierda, por delante y por detrás, tres veces en su mano derecha y otra en el brazo. Además, el pitbull dio dos mordiscos más a su propio perro, un pequeño bulldog francés, que en ese momento sacaba a pasear, en el lomo y en el trasero, «y no le hizo más daño porque llevaba protección para el frío», explica.

Sangre por toda la casa de la vecina en la que pudo refugiarse a la desesperada tras pedir auxilio y poder cerrar la puerta evitando la entrada del pitbull.

Todo sucedió sobre las 19.30 horas. El hombre salía de su apartamento cuando apareció el pitbull, propiedad de unos vecinos, y se abalanzó sobre él. «Fueron cinco minutos de angustia total», repitió todavía con signos de afectación en su voz. «Me puse a gritar pidiendo auxilio porque no había forma de que me soltara, hasta que otra vecina me oyó, abrió la puerta, le pedí que no la cerrara y los dos entramos como pudimos mientras el perro me seguía mordiendo la pierna hasta que pude desprenderme de él».

La sangre que emanaba del brazo, la mano y la pierna se extendió por el suelo de la vivienda. Desde allí dieron aviso a la Policía Local que en pocos minutos se personó en la entrada de los apartamentos, «y cuando vimos que tenían al perro arrinconado nos atrevimos a salir». El hombre explicó lo sucedido y fue trasladado de inmediato a Urgencias del Canal Salat donde le desinfectaron y curaron las diversas heridas que le habían provocado los dientes del animal.

Las mordeduras en la pierna y manos.

Los dueños del perro, que no estaban en su casa cuando se produjo el suceso, fueron localizados al tiempo que el lacero municipal se hacía cargo del can. Desde el mismo sábado el pitbull se encuentra cumpliendo la cuarentena en la perrera a la espera de comprobar cuál es su evolución.

Posteriormente, la víctima del ataque acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella donde interpuso la correspondiente denuncia, adjuntando el parte médico, aunque ya ha contratado a un abogado dado el recorrido penal que implican los hechos denunciados.

En la misma Comisaría indica que se encontró con los propietarios del perro quienes habían explicado que alguien había forzado su casa con intención de robar lo que había posibilitado que el perro hubiera salido al exterior sin ningún tipo de sujeción. «Me pidieron disculpas y me dieron una excusa que no me convenció en absoluto», ha indicado el hombre atacado, sin querer precisarla, aunque subraya que ya había visto en más ocasiones al perro sin portar el bozal obligatorio por la calle.