El dueño del pitbull que atacó a un vecino de Ciutadella: «Reaccionó al recibir una patada»

El propietario del pitbull que el sábado por la tarde atacó a un vecino en la zona de la Torre de S’Aigua, en Cala en Blanes, ha explicado que el animal reaccionó a una patada que le había dado en el hocico ese mismo vecino tratando de separar a los perros de ambos, el pitbull y un buldog francés. La discrepancia es absoluta entre la versión ofrecida por la víctima, que en todo caso fue quien resultó herido, al igual que su perro, y la que da el dueño del animal, insinuando discrepancias de convivencia anteriores.

El vecino sufrió incisiones en pie, brazo y mano debido al ataque, aunque su dueño ha querido precisar que no fueron mordeduras sino rozaduras. «Estoy tranquilo porque hay testigos que lo vieron, y no fueron ni siquiera mordidas, fueron marcajes», afirma. Por eso asegura que la sangre que aparece en las imágenes reproducidas por este diario en el apartamento de otra vecina donde se refugió «no es del hombre sino de su perro que sí tiene alguna herida pero es superficial».

El propietario del animal acudió de nuevo ayer tarde a Comisaría para denunciar a su vecino por acusaciones falsas y acoso, además de informar a la Policía Nacional que ha instalado una cámara en el exterior de su casa para vigilarle.

El perro, sin bozal

La clave del suceso está en que el perro andaba suelto, sin bozal, en el exterior de la casa. La explicación del dueño es que poco antes alguien había forzado la cerradura de la puerta, había pegado al perro y lo había sacado a la calle, lo que le había dejado estresado y atemorizado, de ahí su posterior reacción. «El animal, que es sociable y no causa problemas, se quedó fuera pero no habría atacado si el vecino no le da la patada en el hocico».

La denuncia por robo también está presentada, explica. «Se llevaron unos 2.700 euros», indica, un argumento que la víctima del pitbull no se cree.

«Le pedimos disculpas, es verdad», señala el amo del can, «pero él ha obrado de mala fe porque ha mentido, ni siquiera nos ha pedido los datos para que el seguro de nuestro perro intervenga, ni ha querido hablar con nosotros». El animal tiene la documentación y vacunas en regla, ha confirmado la Policía Local de Ciutadella. Le falta la licencia de la conselleria, que está en trámite y por este motivo se le ha levantado acta de sanción.