El exjefe de bomberos denuncia un posible fraude en promoción interna

Joan Rosselló, quien tuviera una salida abrupta como jefe de los bomberos de Menorca, del Consell, a finales del pasado año, por su abierta discrepancia con los responsables políticos de la Conselleria de Cooperación, ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella por la existencia de un posible «pucherazo» en la promoción interna del servicio para pasar de la categoría de bomberos C2 a C1, que supone un aumento salarial y la opción de acceder a cargos superiores.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS. Rosselló indica en su denuncia que las preguntas del examen para ascender de categoría, que le fueron remitidas para que les diera el visto bueno antes de finalizar su contrato, pudieron haber sido elaboradas por uno de los propios opositores a esta promoción interna, lo que conllevaría posibles filtraciones para dar ventaja a algunos candidatos. Desliza, además en la denuncia, supuestas presiones del conseller, Simón Gornés, y el director insular, Antonio Periano, para que aprobara el cuestionario.

SIN NUEVO RESPONSABLE. Transcurridos cinco meses desde la marcha de Joan Rosselló a la finalización de su contrato que el Consell no renovó, la institución insular todavía no ha logrado nombrar a su sustituto tras una frustrada convocatoria en enero. A día de hoy se apunta a la repetición del concurso en comisión de servicios flexibilizando los requisitos, revisando categorías profesionales y titulación del catalán, entre otros, aunque no está descartado que paralelamente se cree la plaza para que salga a oposición. La Conselleria de Cooperación aguarda la propuesta de la de Servicios Generales, que no llega lo que sugiere una falta de coordinación.

DOS CONDENAS EL MISMO DÍA. Un hombre residente en Ciutadella ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de estafa al utilizar una tarjeta de crédito que no era suya y gastar 343 euros que deberá devolver a su propietaria. El mismo día recibió otro castigo de otro juicio por conducir bajo los efectos del alcohol con más del cuádruple de la tasa permitida siendo reincidente. Deberá cumplir 61 días de trabajo solidario y estará dos años y seis meses con privación del carné de conducir.

Accidente en Ses Voltes.

ACCIDENTE EN SES VOLTES. El conductor de una furgoneta perdió el control del vehículo el jueves por la tarde cuando descendía por la Costa de Ses Voltes, de Maó, y chocó contra un Peugeot que acabó incrustado en la balaustrada. El hombre al volante de la furgoneta dio positivo en el test de alcoholemia que le practicó la Policías Local por lo que fue denunciado en proceso penal ya que la tasa fue de 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más del triple de la permitida.

Una balaustrada eternamente derribada.

CINCO MESES DESPUÉS ESTÁ IGUAL. El 11 de noviembre pasado un vehículo de limpieza derribó un tramo de balaustrada en la calle Santa Eulària, de Maó. Cinco meses después el tramo sigue vallado en precario sin haber sido reparado. No se ha realizado la más mínima intervención desde entonces.

Reguero de sangre en la Estación de Autobuses.

SANGRE EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Las inmediaciones de uno de los bancos de la Estación de Autobuses de Maó aparecieron el pasado jueves con un reguero de sangre. Pudo haberse tratado de una herida tras una pelea aunque no ha trascendido la causa ni tampoco ninguna intervención policial.

Media asta por el Papa en Sant Felip.

LUTO EN EL CASTILLO DE SANT FELIP POR EL PAPA. La bandera de España que luce a la entrada del castillo de Sant Felip, en el municipio de Es Castell, ha ondeado a media asta estos últimos días en señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco.

SUSTO POR EL INCENDIO DE UNA SECADORA. Los bomberos de Ciutadella fueron alertados ayer, sobre las 11.30 de la mañana, por un incipiente fuego en una casa de la calle del Pare Huguet. Un enchufe se había prendido por el sobrecalentamiento de una secadora. Ardieron varias prendas de ropa pero los propios residentes lograron sofocar el fuego antes de que llegaran los profesionales de la extinción.