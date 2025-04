Absuelven a un joven de Ciutadella que manejaba un camión tras perder todos los puntos

Un conductor de Ciutadella, de 25 años de edad, ha resultado absuelto de un delito contra la seguridad vial por haber sido sorprendido por la Policía Local cuando conducía un vehículo el pasado 25 de marzo en el Camí de Maó. El hombre, con antecedentes penales no computables en este caso, manejaba un camión Nissan pese a no tener autorización para hacerlo por haber perdido la totalidad de los puntos asignados.

El fiscal solicitaba para él una condena de multa de 2.160 euros que fue rechazada por el magistrado-juez. El acusado declaró que no había recibido en ningún momento la notificación de la retirada total de los puntos dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Balears el 27 de noviembre puesto que no le fue comunicada personalmente sino que se hizo pública en el BOE del 18 de diciembre. Tampoco existe constancia de que el acusado tuviera conocimiento de esta publicación.

El juzgador considera que debe prevalecer la presunción de inocencia y al no quedar acreditado que supiera de su suspensión no puede concluirse que cometiera el delito con conocimiento de causa. Refuerza este criterio que la gestoría que tramitaba la recepción de los carnés hubiera recibido el de licencia C de la DGT del acusado, y la tarjeta CAP (certificado de aptitud profesional) en diciembre.