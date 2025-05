El robo de 30.000 euros en joyas en un chalé de Malbúger queda en nada

Eran cuatro los acusados por un robo en un chalé de Malbúger, en Maó, entre el 14 y el 17 de junio del año pasado. Se llevaron joyas y otros objetos valorados en más de 30.000 euros y dejaron el inmueble como si por allí hubiera pasado un huracán. La Policía Nacional detuvo a cinco personas días después a los que acusó de robo con fuerza indicando que formaban una banda organizada que robaba en este tipo de viviendas aprovechando que sus titulares estaban fuera de la Isla.

EL FISCAL PEDÍA 13,5 AÑOS DE CÁRCEL. Finalmente fueron cuatro los procesados, dos españoles, un colombiano y un dominicano, de entre 20 y 30 años, estos dos últimos en situación irregular. En el juicio el magistrado-juez consideró que no quedaba probada la participación de tres de los procesados en el robo, ni tampoco que formaran una banda criminal. El fiscal pedía condenas que sumaban entre los cuatro 13,5 años de cárcel, pero finalmente solo ha sido condenado el colombiano de 29 años, a dos años de cárcel, según la sentencia de la pasada semana. En su casa la Policía halló gran parte de las joyas y el material robado.

FIESTA EN LA CASA. La condena de dos años de cárcel que dictó el magistrado-juez, sin embargo, se ha sustituido por su expulsión del territorio nacional al que no podrá regresar en cinco años. Es decir, que de los 13,5 años de cárcel que pedía el fiscal por la suma de las penas de los cuatro acusados, se ha quedado en nada, en la práctica. En el juicio hubo declaraciones contradictorias pero prevaleció el argumento de que uno de los asaltantes organizó una fiesta en ese chalé sabiendo que los dueños no estaban porque algún familiar hacía la limpieza en él y se había enterado. A la fiesta acudieron los otros que habían sido detenidos aunque los tres fueron absueltos. Afortunado final para todos ellos, también para el único condenado, a partir del trabajo de sus abogados.

CAZADO CON 19 GRAMOS DE COCAÍNA. Un hombre de 40 años será juzgado el martes por tráfico de drogas. Fue cazado por la Policía el 7 de marzo del año pasado en la plaza Abu Umar, de Maó, cuando trató de esquivar a los agentes con su coche, un Renault Megane. El fiscal le pide una condena de cuatro años de cárcel y multa de 4.000 euros.

LA ‘EX’ SE QUEDÓ LA DEVOLUCIÓN DE HACIENDA. La pareja ya estaba separada, pero la mujer se quedó con el importe de las devoluciones de Hacienda de los años 2015, 2016, 2018 y 2020. El gestor del hombre, de Maó, en lugar de poner el número de su cuenta corriente, puso el de otra que figuraba compartida también a nombre de la mujer, que había sido su pareja hasta 2011. Fueron 2.022 euros que ella hizo suyos. El hombre la denunció y el juez la ha condenado a devolverle el dinero y a cuatro meses de prisión.

BRITÁNICO QUE BUSCA PELEA. Fue el jueves en la avenida Simón Bolivar, de Cala en Blanes. Un turista británico de 30 años muy pasado de alcohol buscaba pelea al caer la noche con quien se encontraba por la calle por lo que fue detenido por la Policía Local tras agredir a otro turista en el restaurante Los Delfines. También había entrado por la puerta de la cocina de otro establecimiento empujando al cocinero y rompiendo una botella con la que amenazaba el resto de empleados.Entonces ya tenía la cara llena de sangre.Fue arrestado pese a que opuso resistencia e intentó agredir a los agentes.

LA ACUSADA DE SUSTRACCIÓN PARENTAL GANA UN JUICIO A SU EX. La madre extremeña, acusada de sustracción parental por huir con su hijo de Ciutadella, de siete años, a Bélgica el pasado año, ha ganado un juicio a su expareja, previo al que se va a celebrar en breve por la mencionada sustracción.En este caso, ha sido absuelta de la demanda que le puso el hombre por el impago de la pensión alimenticia en julio de 2024, dos meses después del acuerdo de separación.El hombre no le había indicado en qué cuenta debía hacer el ingreso, y ahí está el argumento de su absolución. El fiscal consideró que no había delito y el magistrado juez, tampoco. El hombre le reclamaba 2.200 euros, de junio de 2024 a abril de 2025. La mujer consignó en el juzgado 500 euros en abril.

FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS. Agentes de la Policía Local de Maó recibieron la pasada semana una jornada de formación sobre primeros auxilios, especializada en el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA). En lo que llevamos de año, los agentes han hecho ya 46 maniobras de primeros auxilios en situaciones de emergencia como paradas cardiacas, caídas, o ataques epilépticos, entre otras causas.