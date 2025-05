Dos hombres ebrios aparecen en casas ajenas en Ciutadella y Es Migjorn: uno se quedó dormido en el sofá

Dos titulares de sendas viviendas en Ciutadella y Es Migjorn vivieron instantes de incredulidad y de enorme temor el domingo por la misma causa, la violación de sus respectivos domicilios a cargo de dos desconocidos.

Se trata de dos hechos muy similares que, sin embargo, no guardan ninguna relación entre ellos. El domingo, sobre las 23 horas, la propietaria de una casa en la zona de hortals de Son Aiet, contactaba con la Policía de Ciutadella, completamente alterada, para denunciar que había sorprendido a un hombre desconocido en el interior de su vivienda. El individuo se hallaba en estado etílico y cuando llegaron los agentes de la Policía Local esgrimió que había entrado en la casa porque conocía a un amigo que vivía en ese lugar, lo que fue desmentido por la mujer quien reiteró que nunca antes le había visto.

Personadas, además, hasta tres dotaciones de la Policía Nacional, los agentes resolvieron proceder a la detención del allanador de la morada que quedó acusado por un delito de violación de domicilio. Los policías locales condujeron al arrestado a las dependencias centrales para completar el atestado y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría de la Policía Nacional que se hizo cargo de él.

La otra violación de domicilio se produjo durante la madrugada del domingo en una casa de la calle Major, de Es Migjorn Gran. El titular del inmueble se llevó la sorpresa por la mañana cuando se levantó y al pasar por la sala se encontró con un hombre durmiendo en el sofá.

Cuando el titular de la vivienda le despertó el hombre respondió que no sabía que hacía allí ni cómo había llegado hasta esa casa, posiblemente debido al consumo de alcohol en exceso. No obstante, el individuo en cuestión, trabajador de hostelería durante la temporada en la urbanización de Sant Tomàs, comparte una vivienda con otros cinco o seis trabajadores, muy próxima a la que accedió en la madrugada, en la misma calle Major. Para entrar en la casa en la que apareció por la mañana, solo pudo hacerlo saltando una pared del patio trasero que delimita ambas propiedades, por lo que no se ha determinado por qué irrumpió en una vivienda que no era la suya.