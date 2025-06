El acusado del hurto en el Aeropuerto de Menorca sostiene que él no participó

El juicio a los tres acusados de robar 175 cartones de tabaco en el Duty Free del Aeropuerto de Menorca, entre el 20 y el 23 de octubre, quedó ayer visto para sentencia en relación al único de los tres que no aceptó la condena por conformidad.

El hombre, rumano, como su mujer y una amiga de esta, los tres procesados en esta causa, se mantuvo en su inocencia asegurando que no había participado en los hurtos de aquellos días.

Su mujer, que ayer sí aceptó la pena de 15 meses y 1 día de prisión admitiendo su culpabilidad, igual que la de su amiga, declaró que su marido no sabía nada aunque sus respuestas arrojaron muchas dudas. Entre aquellos días dijo que él había venido a verla dos veces a Menorca ya que se encontraba en Manchester con los hijos de la pareja. Aseguró que no le quiso comentar a él los robos que habían cometido ella y la amiga porque los tres ya habían sido condenados por un hecho similar meses antes en el Aeropuerto de Palma. Él no quería volver a delinquir, dijo, para justificar que le ocultara lo que habían robado en el Duty Free de Menorca y él no se diera cuenta ni viera el género en la habitación del hotel.

La mujer dijo que tras el primer hurto voló a Palma para vender el tabaco robado y regresó a Menorca para hurtar de nuevo.

Los policías declararon que cuando les dieron el alto en la calle Josep Maria Quadrado, de Maó, el hombre llevaba una bolsa de deporte con parte del botín del robo en su interior, aunque el matrimonio lo negara.

Su abogado, Carlos Salgado, defendió que ninguna prueba directa incriminaba al marido, en todo caso, la de encubrimiento por lo que podría ser condenado a 6 meses pero no a los 18 que pide el fiscal.

En cuanto a la responsabilidad civil quedó en 5.812 euros, muy lejos de los 26.545 solicitados, ya que el letrado de la defensa hizo revisar el material hurtado cuyo valor era el finalmente aceptado. Al parecer se les imputaban otros hurtos en la tienda que no habían cometido ellos y, además, otra parte del botín fue recuperada.