La indefensión del dueño de un piso en Maó ante una inquiokupa vulnerable

El asesoramiento que ha recibido el propietario del inmueble para tratar de recuperar la propiedad pasa por tres alternativas. Una de ellas es volver a pedir al juez que se ejecute la sentencia de desahucio si los servicios sociales de Ayuntamiento atienden a la petición tramitada a través del juzgado para que revisen el informe que certifica la vulnerabilidad de la mujer. La suspensión de la ejecución de la sentencia acababa el 31 de diciembre, pero el juez no autorizará el desahucio si el Ayuntamiento acredita que la mujer sigue en la misma situación y no le puede brindar una opción habitacional. Con un menor a su cargo no puede ingresar en una casa de acogida. Otra solución es alcanzar un acuerdo con la inquiokupa, esto es, pagarle varios miles de euros para que se vaya o recurrir a una empresa desokupa.