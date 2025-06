Campaña especial de controles a motos en Maó: lo que se ha encontrado la Policía Local

Durante la última semana, la Unidad motorizada de Tráfico de la Policía Local de Maó llevado a cabo una campaña especial de vigilancia sobre las motocicletas que circulan por la ciudad, a raíz de un aumento en las infracciones y la indisciplina viaria de estos conductores.

Así, del 9 al 13 de junio se han impuesto un total de 27 sanciones a motocicletas y ciclomotores. De estas, destacan seis denuncias por circular con el tubo de escape sin el correspondiente silenciador, y siete por circular con algunas partes del motor manipuladas.

El resto de infracciones detectadas han sido conducir con el permiso caducado, circular sin el seguro en vigor, no disponer del correspondiente filtro de partículas, no llevar retrovisor, no llevar la matrícula de forma visible o conducir de forma negliglente.