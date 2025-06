Libertad provisional para el conductor que huyó tras atropellar a una niña en Cala en Bosc

La niña de dos años, atropellada el pasado sábado en la Via Circunvalació, en la urbanización de Cala en Bosc, se mantiene ingresada, en estado crítico, en el Hospital Universitario de Son Espases, en Palma. Sin embargo, fuentes del centro hospitalario indicaron ayer que la menor ofrece ligeros síntomas de una evolución positiva a pesar de su extrema gravedad.

La niña fue arrollada por una furgoneta, Renault Kangoo, que conducía un hombre, de nacionalidad georgiana, de 39 años. El hombre no pasó a disposición judicial hasta ayer por la tarde, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella, y tras prestar declaración la jueza le dejó en libertad provisional a la espera de que se concluyan las pruebas testificales que deben incluir la declaración de los padres, así como las pruebas periciales. También falta precisar los resultados del análisis que determinaron el consumo de cocaína para conocer el grado de relevancia penal.

Hay testigos que presenciaron inequívocamente el atropello. Este se produjo en la zona rodada, es decir, en plena calzada. La niña, granadina, que disfrutaba de unas vacaciones con sus padres, por causas que están en investigación, habría aparecido entre dos coches y resultó atropellada a la derecha de la vía por la furgoneta que no reaccionó ante el imprevisto. Recibió el impacto por la parte frontal derecha del vehículo.

El conductor no supo justificar por qué no se detuvo, no pensó en nada, dijo, y huyó del lugar porque tuvo miedo. Fue localizado poco después, ya en la carretera general, por efectivos de la Policía Nacional que procedieron a su detención, tras el aviso dado por la propia Policía Local para sumar efectivos a la búsqueda.

Acudieron, además, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que fueron quienes le practicaron tanto el test de alcoholemia como el de drogas, que dio positivo. El hombre tiene antecedentes policiales.