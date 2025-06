Roban 60 balas de paja en una finca de Es Mercadal: «Todo esto es muy raro»

El payés de las fincas de Lluriach Nou y Binissaraiet, situadas en el Camí de Tramuntana en Es Mercadal, ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de unas 60 balas de paja.

La sustracción del forraje se produjo el fin de semana, denuncia Joan Marquès, el payés de la finca. «El viernes todo estaba normal, y el lunes me di cuenta de que faltaban algunas», relata. Después hicieron números y calcularon que les habían robado unas 60 balas. Cada una pesa 250 kilos, por lo que estamos hablando de 15.000 kilogramos, valorados en 3.750 euros, según consta en la denuncia presentada este miércoles ante la Guardia Civil.

«Todo esto es muy raro», reconoce Marquès. «A veces ha pasado que han desaparecido cuatro o cinco balas, pero más de 60...», no acaba de encontrarle una explicación. Está claro que para robar tal cantidad de forraje hace falta medios (como un gran camión) y hacer varios viajes. Pese a que no tiene ni idea de quiénes han podido ser los autores, sí que sospecha que debían conocer «que no vivo en esta finca». Marquès vive en las casas de precio de Binissaraiet y el robo fue en una ‘tanca’ de Lluriach Nou, donde había unas 200 balas. Asimismo, creen que la fecha no es casual y estaba bien pensada: el fin de semana con luna llena, que permite actuar de noche sin luz artificial.

«Está claro que los ladrones tienen que ser o bien alguien que tiene animales o alguien que querrá vender el forraje», especula el payés, que lamenta que tras «una buena primavera lluviosa, que ha permitido hacer más balas que nunca», haya acabado de esta manera.