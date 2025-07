Una madre denuncia la desaparición de su hija menor tutelada por el Consell de Menorca

La Policía Nacional busca a una menor, de 16 años de edad, que se encuentra en paradero desconocido desde hace dos semanas cuando abandonó la Casa de la Infancia, el centro de menores del Consell, donde residía como tutelada por la institución insular desde abril, y de la que ya se había ausentado sin permiso en otras ocasiones.

La madre ha decidido hacer público su caso ante la respuesta que considera insuficiente obtenida esta semana en la reunión que mantuvo con personal del área de Menores del Consell, agravada aún más por la información que recabó ayer cuando acudió a la Comisaría a interesarse por la investigación policial. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer le dijeron que el Consell tiene indicios del lugar donde puede encontrarse su hija, incluso en Menores creen que está durmiendo en la propia casa de la madre, lo que esta niega indignada.

Desde la institución han explicado que han conseguido hablar por teléfono con la adolescente en días pasados, saben que se encuentra bien y que al tener sospechas fundadas de donde se encuentra, a nivel policial el caso ha pasado a considerarse una fuga en lugar de una desaparición. Las pesquisas siguen su curso, en colaboración con personal del mismo Consell, desde que la directora del centro pusiera la denuncia por su desaparición el pasado 3 de julio.

Ausencias anteriores de la menor, sin permiso, supusieron la imposición de las medidas restrictivas habituales en caso de incumplimiento de las normas. Esas consecuencias inciden en que la menor, conocedora de ellas, rechace regresar porque sabe que se las van a volver a imponer dada su desaparición.

La madre ha admitido que su hija ha contactado con ella, vía whatsapp en alguna ocasión «pero ahora ya hace cuatro días que no lo ha hecho, me tiene bloqueada, lo que me crea una situación de angustia». En esos primeros mensajes la menor le indicaba que no pensaba regresar en ningún caso a la Casa de la Infancia asegurando que se sentía a disgusto y maltratada.

La mujer afirma que en el Consell le han asegurado que no era necesario que ella también denunciara, «pero ya han pasado muchos días y no aparece, ni sabemos donde está», afirma.

En una de las últimas comunicaciones que recibió de la menor, la madre le pidió que regresara a su casa, en Ciutadella, o que fuera a verla a su trabajo para una solución pero la chica no le ha hecho caso y solo le ruega no volver a ingresar en el centro de Menores.

Recurso contra el Consell

La adopción de medidas cautelares que tomó el Consell, retirando la tutela de sus dos hijos a la madre el pasado 25 de abril por situación de riesgo empeorado ha sido recurrida por la mujer con una demanda de oposición ante un Juzgado de Maó al entender que fue una decisión injustificada, desproporcionada y no ajustada a derecho, según el texto redactado por su abogada. El hijo menor ha pasado a residir provisionalmente con su abuela.