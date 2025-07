Interior todavía debe las dietas a los policías que vinieron a Menorca en junio: 1.000 € por agente

Los policías nacionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que se desplazaron a Menorca en junio, en el marco de la operación verano, continúan sin recibir el importe de los gastos que tuvieron que adelantar de su propio bolsillo para hospedarse en la Isla y hacer frente a la manutención. El déficit de las cajas de la mayoría de las comisarías del país ha provocado que muchos de los agentes que acuden puntualmente a otra provincia, en operaciones especiales, hayan tenido que aportar su propio dinero para abonar el hotel y los alimentos.

El Ministerio del Interior asume esta demora por la falta de liquidez en las cajas lo que coarta pagos cotidianos, como la reparación de los vehículos o las dietas de los agentes, entre otros. Los sindicatos policiales han señalado que el departamento que lidera Manuel Marlaska ya está liberando partidas para pagar lo que los agentes han adelantado, pero el retraso continúa, al tiempo que denuncian que el importe de la dieta diaria –50 euros– «es una suma ridícula», especialmente en destinos tan caros como Balears.

A Menorca se desplazaron varias unidades de la UPR para Sant Joan y durante todo el mes de junio, procedentes de Madrid, Palma y Murcia, preferentemente. Por lo general cada grupo de agentes pasaba una semana en la Isla y era reemplazado por otro nuevo grupo.

En el caso de los que viajaron de la Unidad de Prevención y Reacción desde Murcia, el sindicato Jupol, denunciaba en redes sociales, que los 12 policías de aquella comunidad todavía no han percibido los gastos adelantados, «pero la respuesta que nos dan es que no hay dinero», señaló a este diario un portavoz del sindicato en Murcia. Estos ascienden a 1.000 euros por cada uno de ellos debido al pago del alojamiento y la manutención durante su estancia en la Isla. «Se les deben 1.000 euros de una salida a Menorca, que pagaron de su bolsillo, y ahora quieren comisionarlos a La Línea, en Cádiz, sin anticipo porque no hay dinero en la caja pagadora», denunciaba ayer Jupol Murcia en X.

🚨A los Policías de #UPR de Murcia se les deben 1.000€ de una salida a Menorca, que pagaron de su bolsillo, ahora quieren comisionarlos a La Línea sin anticipo porque NO hay dinero en la CAJA PAGADORA‼️#DietasDignasYa#ConMarlaskaPagamosPorTrabajar#NoQueremosPagarPorTrabajar pic.twitter.com/tdeSxRTRIs — Jupol Murcia (@Jupol_Murcia) July 16, 2025

El sindicato hace un llamamiento nacional para que ningún policía viaje teniendo que adelantar dinero propio, y aún menos de forma anticipada. Que sea la Dirección General de la Policía quien busque el alojamiento a través de la fórmula que crea oportuna y afronte la institución los gastos.