El Consell evacúa a 100 campistas de Biniparratx por riesgo de lluvia

Un centenar de campistas pertenecientes a varios grupos de jóvenes y menores de Mallorca y Catalunya, que se hallaban pasando la semana en el Campamento de Biniparratx, tuvieron que dormir la noche del jueves al viernes en el gimnasio del CEIP Sa Garriga, de Sant Lluís.

La gerencia de instalaciones del Consell aconsejó que abandonaran las tiendas del complejo situado en el municipio sanluisense debido al riesgo de precipitaciones.Sobre las 6 de la tarde, dos autocares dispuestos por el propio Consell, que gestiona la instalación de Biniparratx, trasladaron a los campistas al gimnasio del colegio tras atender el Ayuntamiento que preside Loles Tronch, la petición de la institución insular para prestar este apoyo.

Los responsables de cada uno de los grupos se encargaron de gran parte de la logística aunque el propio consistorio de Sant Lluís prestó las colchonetas del polideportivo para acomodar a los campistas. Ayer por la mañana regresaron de nuevo a Biniparratx.

Desde el área de comunicación del Servicio de Emergencias 112 se mostraron sorprendidos por la decisión adoptada por el Consell, toda vez que la alerta era amarilla y no roja, por lo que no se esperaban lluvias torrenciales, lo que hizo que no indicaran ninguna medida especial para este tipo de actividades.