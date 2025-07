El Supremo confirma la condena por apropiación indebida contra el pequeño Nicolás menorquín

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 meses de cárcel contra el pequeño Nicolás menorquín que se apropió de 7.000 euros de dos socios en Mallorca. La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso interpuesto por su defensa que alegaba que los hechos podrían ser constitutivos de estafa y como no le acusaban por este delito debían absolverle.

«De acuerdo con el relato de hechos probados, no consta acreditado engaño previo, por lo que no es posible plantearse que los hechos puedan subsumirse en un delito de estafa», concluye el Supremo. «Se trató de una cantidad entregada por cada socio, en depósito, para la realización de las operación pertinentes para la constitución de la empresa, sin que se diera explicación o justificación alguna sobre el destino del dinero». David P., conocido como el pequeño Nicolás menorquín, no devolvió el dinero a sus socios e incorporó a su patrimonio las cantidades reclamadas.

Los hechos declarados probados en la sentencia se remontan a 2018. El acusado firmó un contrato con dos socios para constituir una sociedad para llevar a cabo operaciones de reestructuración y refinanciación de empresas y asesoramiento de las mismas. Los dos querellantes aportaron 3.500 euros cada uno y la sociedad se constituyó en octubre de 2018, pero ante la falta de confianza hacia el acusado y tras una serie de discrepancias decidieron apartarse.

David P. les dijo en marzo de 2019 que les compraría las participaciones, pero iba alargando el cierre de la compraventa hasta que en un momento dado se esfumó. «Ni informó ni justificó el destino del depósito, ni entregó los documentos ni los extractos bancarios justificantes de los pagos realizados».

Sus socios no pudieron volver a contactar con él y lo denunciaron. El juzgado de lo Penal número 7 condenó al pequeño Nicolás menorquín a 10 meses de cárcel por apropiarse de 7.000 euros y después la Audiencia ratificó la pena.