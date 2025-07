Indignación con autocaravanistas que vierten aguas negras donde no deben

Que las autocaravanas forman parte ya del paisaje estival menorquín es un hecho, como prueba los aparcamientos en la Via Ronda de Maó. Este método vacacional que abarata costes, no obstante, exige un comportamiento cívico de sus ocupantes y no siempre sucede así. Por ejemplo, la encargada de una gasolinera de Ciutadella dio aviso esta semana a la Policía Local tras recriminar a un autocaravanista que vertiera las aguas sucias acumuladas en el vehículo en la zona de lavado de coches de la estación de servicio.

CON 80 AÑOS Y POSITIVO EN ALCOHOL TRAS UN ACCIDENTE. Una colisión entre una moto y un coche en la rotonda del skate de Ciutadella el pasado lunes requirió el traslado de la motorista de 33 años a un centro médico por un traumatismo en el pie. Se dio el caso de que la conductora del coche, de 80 años de edad, dio positivo en el test de alcoholemia por encima de la tasa permitida en tal grado que puede incurrir en un delito penal contra la seguridad vial. Cajas amontonadas en los pasillos de la Comisaría de la Policía Nacional, en Maó. LA VETUSTA COMISARÍA DEL CNP EN MAÓ. Una práctica del nuevo Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional de Maó ha permitido comprobar la falta de espacio de la vetusta Comisaría de la plaza Miranda. Los agentes se forman con ejercicios en el interior de las dependencias, y en un vídeo difundido por la propia Policía Nacional puede apreciarse como las cajas con expedientes y otros objetos se acumulan en los pasillos. Mientras tanto el proyecto para la construcción del nuevo centro policial sigue acumulando retrasos y más retrasos. TRES EN UN PATINETE ELÉCTRICO. La temeridad de los adolescentes, en ocasiones, no tiene límites. Sucedió hace unos días en Ciutadella cuando agentes de la Policía Local descubrieron como en un patinete eléctrico circulaban hasta tres jóvenes al mismo tiempo. El patinete le fue requisado al conductor, menor de edad, previo aviso a los padres, porque no estaba homologado. Otro conductor de patinete eléctrico se fue al suelo hace unos días en la calle Borja Moll, de Ciutadella. La Policía Local comprobó poco después que el hombre, español de 54 años, conducía el vehículo de movilidad personal bajo los efectos del alcohol. DOS PELEAS Y UNA NARIZ ROTA EN SANT JAUME. La Policía Local de Es Castell tuvo que intervenir en la madrugada del viernes en dos peleas en los aledaños de la Esplanada, en plenas fiestas de Sant Jaume. En una de ellas, uno de los participantes resultó con la nariz rota y en la otra refriega, un joven sufrió una brecha en la frente. El día 24 se produjo un parto durante la celebración festiva en el pueblo. LAS BARCAS DE BINIMEL·LÀ. La apacible noche de los tripulantes de varias embarcaciones disfrutando del cielo y las estrellas en la playa de Binimel·là, en la madrugada del día 20, se vio alterada por el incendio forestal que se declaró en el monte, frente a ellos. Fueron estos ocupantes de las lanchas los que dieron el aviso al 112, lo que activó a los bomberos del Consell y más tarde a los del Ibanat. UNA CÁSCARA DE UN PLÁTANO PARA PAGAR. Ocurrió hace unos días en un supermercado del polígono de Maó. Un turista francés se presentó en la caja con una cáscara de plátano, ante la sorpresa de la trabajadora que le dijo que no podía pesarle la fruta de esa forma. El hombre quería pagar la unidad de fruta argumentando que se lo había comido porque tenía mucha hambre. La cajera, paciente, fue a buscar otro plátano para pesarlo y el hombre pagó la cuenta. Bicicletas que aguardan a sus dueños, retiradas por la Policía de Ciutadella. BICIS RETIRADAS EN CIUTADELLA. La Policía Local de Ciutadella conserva alrededor de 50 bicicletas que los agentes habían retirado de la zona de influencia para que no entorpecieran a la comitiva del Dia des Be, y en las jornadas de Sant Joan. Curiosamente, las bicicletas continúan esperando que sus propietarios pasen a reclamarlas y recuperarlas. De no ser así, la Policía Local tramitará su donación a la Fundació Mestral. JUBILACIÓN DEL MAGISTRADO SERGIO MARTÍNEZ. El magistrado Sergio Martínez, titular del Juzgado Social 1 de Ciutadella, el más veterano de la judicatura insular y, para muchos abogados y ciudadanos, el mejor juez de la Isla por su buen talante, impecables sentencias y la manera como dirige los procesos, ya ha comunicado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears su paso a la jubilación. El TSJB asegura que ha tomado medidas para sustituirle, aunque aún no se ha hecho público quién ocupará la vacante. Un cortocircuito provocó un conato de incendio en el parque solar Ses Vinyes. CONATO DE INCENDIO EN PARQUE FOTOVOLTAICO. Los bomberos del parque de Maó tuvieron que intervenir el sábado, poco antes de las 11 de la mañana para neutralizar un conato de incendio originado en el parque solar Ses Vinyes, en Es Mercadal, situado en la carretera de Maó a Fornells. Un cortocircuito provocó la chispa que inició el fuego con algunos plásticos de alrededor., Ardieron varios metros alrededor de un grupo de placas, sin que estas llegaran a prender.