La Universitat de Majors creix

Es va posar en marxa fa vint anys i des de llavors no ha parat de créixer tant en nombre d’alumnes com en hores lectives. La Universitat Oberta per a Majors (UOM) ha augmentat en els darrers cinc anys el seu alumnat en un 110 per cent.

L’any passat a Menorca aquest programa de desenvolupament cultural i social que impulsa la Universitat de les Illes Balears (UIB) va tenir 330 alumnes, sumant els que fan el programa oficial a Ciutadella, Alaior i Maó com en els altres pobles.

On més èxit de participació d’alumnat va assolir la UOM va ser a Ciutadella seguida d’Alaior i Maó, d’acord amb les dades de l’any passat. Enguany les coses poden canviar perquè a Alaior s’han inscrit ja 68 persones i, per primera vegada, hi ha llista d’espera quan encara falten dues setmanes per a que comenci el programa acadèmic.

Cal destacar també que la UOM té molt més seguiment a Menorca que a Eivissa on només hi ha una sola seu.



