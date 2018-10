Tots Sants i Halloween arriben amb un extens programa d’activitats a Maó

Els bunyols i les castanyes, pròpies de la festivitat de Tots Sants conviuran, un any més a Maó, amb elements propis de la tradició anglosaxona de Halloween que continuen guanyant adeptes. Així ho demostren les nombroses iniciatives que s’organitzaran, com ara festes de disfresses o cases del terror.

L’Ajuntament de Maó va presentar aquest dijous el programa d’activitats previstes per a la setmana que ve, i que inclou tant les activitats preparades des del Servei de Joventuts o pel Casal de Joves.

Aquest dissabte, des de les 17.30 hores, al Claustre del Carme hi haurà bunyols i castanyes, a més del conte «La castanyera» que explicarà Laia Garcia, o tallers creatius i jocs populars amb Sa Xaranga.

Així mateix, els vesins de Dalt Sant Joan tindran un taller gastronòmic de panellets (17 hores) de la mà de Rosa Rotger, i teatre amb el grup Ilusión, de la ONCE, interpretant «El fantasma de la fuente vieja».

La nit del 31 d’octubre, l’esperit de Halloween agafarà el relleu, amb animació infantil, tallers, activitats al carrer i el Casal del Terror al Casal Jove, a partir de les 18.15 hores; i una festa de disfresses i maquillatge, decoració, música i bereneta de bunyols amb l’Associació de Vesins Camí de ses Vinyes, des de les 17.30 hores.

L’Associació de Vesins Tanques del Carme prepara una festa infantil (18 h), amb maquillatge, un espectacle i el tradicional paga o plora, i al barri d’Andrea Doria es farà una nova edició de la casa del terror (20 hores) i el CD Alcázar n’organitzarà una altra, des de les 21.30 hores. En aquest cas, hi haurà una entrada d’1 euro, que, segons apuntà el vicepresident del club, Pito Enseñat, es destinarà als afectats per les inundacions del Llevant de Mallorca.

A més, hi ha altres propostes previstes, des d’una ruta històriques, literàries i etnològiques amb Francesc Carreras i Illetra, fins a un taller amb sopar (dia 2) o visita guiada (dia 3) al Museu de Menorca.

El regidor de Cultura i Festes, Héctor Pons, va destacar l’interès de l’Ajuntament per impulsar «la part més tradicional de la festa dels bunyols i les castanyes», i va agrair la feina de les entitats veïnals que esdevenen protagonistes.





Bunyols, mels i conserves a la VII Fireta de Tardor d’Alaior

L’ambient més tardorenc arriba aquest dissabte a la plaça des Ramal d’Alaior, amb la setena edició de la Fireta de Tardor, una cita en la qual participaran quinze comerços per oferir al públic els seus productes típics d’aquestes dates.

La tardor i, més concretament, la festivitat de Tots Sants, esdevé una oportunitat de trobada i d’activitat comercial al voltant de les tradicions més arrelades, però també d’altres més noves que es van incorporant.

Hi haurà, per una banda, tota una selecció de productes típics, com bunyols, mel, melmelades o conserves, productes de pastisseria, embotits, formatges o llaminadures. I per un altre costat, hi haurà articles relacionats amb la festa de Halloween, que els darrers anys està guanyant presència. A més, hi haurà activitats complementàries, com les actuacions dels grups Wanderlust i Ten String Dúo i tallers infantils de mandales amb flors.