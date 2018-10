Passes contra la fibrosi

Un centenar de persones van participar en la vuitena caminada contra la fibrosi quística, que un any més van organitzar a Ciutadella les germanes Mollie-Ann i Rebecca Borràs. Una iniciativa amb la qual van aconseguir recaptar uns 4.000 euros per a la Fundació Respiràlia.

El temps irregular i amenaçant de pluja no va ajudar perquè la convocatòria fos més nombrosa que l’any passat, però així i tot, unes cent persones van inscriure’s per fer el recorregut de 6 quilòmetres, des de la plaça des Pins i passant per Son Blanc i Son Oleo.

Les germanes Borràs es mostraven molt contentes per la bona resposta de la gent, i des de Respiralia, Paz Aritzi destacava la col·laboració d’una trentena d’alumnes de Calós, que van dinamitzar molt la caminada amb música i megafonia.

Tot i que la pluja no va evitar completar el traçat, sí que va obligar a accelerar els actes finals, amb les rifes de productes aportats per empreses col·laboradores. Així i tot, el matí dinàmic contra la fibrosi quística va ser un èxit.