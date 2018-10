Ciutadella fa caminar un festival de senderisme

El Servei de Turisme de l’Ajuntament de Ciutadella posa en marxa la primera edició del «Ciutadella Walking Festival», una trobada de senderisme que es fa de l’1 al 4 de novembre. Aquest esdeveniment combina dotze excursions i passejades a la natura, amb la cultura, la gastronomia, la història de l’Illa i el Camí de Cavalls.

El programa inclou tres rutes diferentes cada dia: llargues, curtes i temàtiques. Totes són guiades i inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. El preu és de cinc euros cada excursió.

Rutes

Les rutes llargues seràn pel Camí de Cavalls i la primera sortirà el dijous dets Alocs a Cala Morell. El divendres els senderistes aniran de Cala Morell a Ciutadella, el dissabte la caminada va de Ciutadella a Son Xoriguer i el diumenge l’etapa va de Son Xoriguer a Cala Galdana. Les quatre surten a les 9 del matí.

La primera de les rutes curtes va d’Algaiarens a sa Bassa Verda amb sortida a les 10.45 hores. El divendres és un trajecte pel Barranc d’Algendar amb visites a les Pedreres de s’Hostal i el poblat talaiòtic de Torretrencada. Dissabte, la caminada va de Cala en Turqueta a Macarella i diumenge, de Punta Nati a Calespiques.

Quant a les activitats temàtiques, comencen amb una ruta geològica d’Algaiarens a Cala Morell, guiada per Agustí Rodríguez, del Centre de Geologia de Menorca. El 2 de novembre es fa una ruta botànica de Son Xoriguer a Son Saura, guiada per Marc Moll, especialista en plantes medicinals i essències florals. Dissabte hi ha una ruta ornitològica amb un recorregut circular d’Algaiarens a la Vall, guiat per Javier Méndez, de Menorca Walking Birds. La darrera és una ruta etnològica pels voltants de Punta Nati, guiada per Antoni Camps, arqueòleg, historiador i membre de l’Associació Amics de Punta Nati.

Segons la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Ciutadella, Noemí Camps, «del que es tracta és de posar en valor tots els recursos que ofereix la nostra terra per poder crear un producte turístic atractiu i fora de temporada».

La primera trobada senderista inclou col·loquis i tallers

El programa d’aquest primer «Ciutadella walking festival» inclou a més de les caminades un col·loqui inaugural i dos diferents tallers.

La xerrada inaugural es farà el dijous, a les 19.30, a la sala Jeroni Marqués del Cercle Artístic i comptarà amb la participació de l’historiador Joan C. de Nicolás; Jimmy Pons, del projecte Trails for peace; la directora insular de Reserva de Biosfera, Irene Estaún; i el tècnic de Medi Ambient de Ciutadella, Xavier Cardona.

El primer taller serà de mindfullness i es farà també el dijous, de 12.30 a 17 hores amb una caminada de Torre de Sant Nicolau a Santandria.

El segon taller es farà el dissabte i serà sobre corsaris caminat de Son Saura a Cala en Turqueta.