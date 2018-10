Truc o tracte, per Tots Sants

Hi ha diferents formes de celebrar la festa de Tots Sants que conviuen perfectament a Menorca. Als actes més tradicionals lligats a la visita als cementeris i el culte als avantpassats s’ha sumat en els darrers anys la que més agrada als més joves: la festa de Halloween.

Alguns la veuen com una tradició forana i impostada, però és clar que és la més excitant pels fillets i que ha vingut per quedar-se. A més els monstres, carabasses, zombis i fantasmes d’aquesta festa d’origen celta, poden conviure perfectament amb les nostres tradicions. Els petits proposen truc o tracte als carrers per guanyar-se caramels i l’endemà mengen a casa seva panellets i bunyols. Tot suma.

Circ funerari

Diferents ajuntaments i entitats van organitzar ahir festes de Halloween que van quedar una mica aigualides per la pluja.

A Alaior n’hi havia una programada a la plaça del Ramal que finalment es va fer sota cobert al Casal de Joves Es Bot. El Centre Civíc de Cala en Porter acollí un túnel del terror.

També hi havia un túnel terrorífic al Molí de Baix de Sant Lluís. A la Sala Albert Camus es va fer una festa amb animació infantil, tallers, joc i maquillatge.

Es Castell i Ferreries van tenir les seves festes infantils amb disfresses terrorífiques i bunyols i sobrassada per passar la por.

A Maó, l’Associació de Veïns Tanques del Carme organitzà una festa en el seu local amb actuacions, música i bereneta.

Els que vulguin viure aquest dijous una jornada de circ vinculada amb la tradició funerària poden anar avui capvespre a la Sala Multifuncional des Mercadal on tretze artistes de les Illes, de la xarxa Circ balear, presenten un cabaret circense amb el títol de «Día de los muertos», Serà a les 19 hores i el preu de l’entrada és de 8 euros.