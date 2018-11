Temps d’aigua tèrbola

Els tons argilosos i terrosos predominen en el paisatge menorquí, després de les intenses pluges i els desbordaments de torrents succeïts els darrers dies. Mostra d’açò són imatges impactants com els torrents i les platges de Cala Galdana o Cala en Porter, o fins i tot, el port de Maó, totalment tenyits de rogenc.

Els 278 litres per metre quadrat que han caigut els darrers dies a Menorca han col·lapsat els torrents de Son Parc i del Camí de Tramuntana, as Mercadal, des Plans-Son Bou, a Alaior, i del Camí de Sant Joan dels Vergers, a Maó. És així que aquests dies es poden contemplar estampes com la que es pot veure al camí cap a les platges del nord i que alguns captaven amb les seves càmeres, o d’altres indrets com Cala Galdana o es Grau.

El meteoròleg, Agustí Jansà, difonia ahir unes dades significatives a les xarxes socials, on destacava «l’excepcionalitat de les pluges d’octubre». Un mes en el qual és habitual que plogui entre 50 i 160 litres per metre quadrat, valors que queden molt per davall dels 278 litres registrats en només una setmana.