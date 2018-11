L’escola flotant dels mariners nòrdics fa escala a Maó

Menorca és el darrer port que visita el vaixell escola danès «Georg Stage» abans que dilluns o dimarts, segons el temps, es dirigeixi cap a Alacant. Allà, a finals de mes, finalitzen cinc mesos de navegació els 63 aprenents de mariner que viatgen en el que és considerat un dels velers escola més antics del món. Una estada, a l’Illa, que esdevé determinant per als estudiants, ja que fan aquí els exàmens de final de curs.

La història del «Georg Stage» comença el 1882, quan l’armador danès Frederik Stage i la seva dona Thea el van fer construir per recordar el seu fill Georg, mort als 22 anys per la tuberculosi. Era l’inici d’un projecte altruista per ajudar a formar joves que, com el seu fill, estimaven la mar.

Aquell primer veler va navegar fins que va naufragar el 1905, i la Georg Stage Memorial Foundation continuaria la tasca construint el segon «Georg Stage», que va entrar en servei el 1935.