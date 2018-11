La diferència és la clau

L’Innovem Fest ha deixat palès que a Menorca hi ha interès per la innovació. Ho constata l’èxit d’assistència en la primera edició que organitzava l’Associació Innovem, que aconseguí omplir la Sala Multifuncional des Mercadal amb emprenedors, empresaris i estudiants (uns 70, dels 200 que havien sol·licitat assistir-hi), interessats a conèixer iniciatives innovadores i exitoses, que aportessin pistes sobre com engegar i dur a terme projectes.

La jornada estava molt ben estructurada, amb un espai anomenat Innovem Lab, on els assistents, per exemple, van poder veure in situ una impressora 3D d’Iker Martínez o un altre de realitat virtual.

A través de ponències es tractà la innovació des de diferents punts de vista. Francesc Roca, de la consultoria Recursos Propios, es va referir a la implementació de la cultura del mindfulness en les empreses; i Xavier Marcet, de Lead to Change, ho va fer sobre la necessitat d’empatia per part de l’empresari, per saber-se posar en el lloc del client i obrir més la mirada.

El director creatiu de Geometry, el menorquí Lluís Rotger, va tractar sobre com afrontar els canvis tecnològics, i Coinga i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària van exposar, de la mà de Margarita Tudurí i de Marta Garrón, el projecte conjunt per fer un nou producte amb el xerigot, que fins ara es considerava un residu de la indústria formatgera. Un projecte innovador, com també el de François Van den Abeele, qui, amb la marca Sea2See, fabrica ulleres de qualitat amb plàstics reciclats, introduint la idea d’ecologisme entre els clients.

