Fotos per atracar una realitat

Famílies i fotògrafs han sumat esforços per donar forma a una nova edició del calendari solidari que impulsa l’Associació de Familiars de Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista de Menorca. Una iniciativa que té com a objectiu, no només la recapta de fons per als projectes de l’entitat, sinó també atracar la realitat d’un trastorn que afecta un de cada 68 infants. És a dir, a Menorca hi ha diagnosticats més d’un centenar de casos, una dada significativa que fa evident que el TEA té una incidència molt important quantitativament.

TEA Menorca commemorarà el 2019 el seu desè aniversari, un any en el qual s’organitzaran diversos esdeveniments.

Amb les celebracions en l’horitzó, l’entitat s’ha implicat novament en l’elaboració d’aquest calendari, amb la col·laboració de les famílies.

En total són tretze les imatges que conformen el calendari. Instantànies que han fet les mateixes famílies protagonistes o amb l’ajuda de qualque fotògraf. És el cas de Toni Pons Barro, Paco Sturla, Patricia Coll i David Solera, que han contribuït amb el seu particular punt de vista artístic, en la confecció de les diferents escenes retratades.

La pàgina corresponent al mes de gener l’aprofita TEA Menorca per agrair als organitzadors de la Cursa del Toro que es va fer el mes de juliol, que destinés part de la recaptació obtinguda (l’altra porció fou per a la Fundació Ahuce).

Cada instantània recull una escena protagonitzada per fillets autistes. Una col·lecció d’imatges en la qual hi ha, sobretot, molta tendresa, i que pretén donar una pista de com és el dia a dia d’aquests infants.

El calendari, que inclou a més els dies dels aniversaris dels fillets membres de l’associació, es pot comprar per 5 euros a establiments de Maó (Papereria Nauko, Perruqueria Ruth, l’Estanc San Manuel i Toy Planet), Ciutadella (Impremta des Racó, Ca sa Catalana i Toy Planet), Ferreries (Toy Planet) i Sant Lluís (Panadería Pons). També es poden adquirir a través de l’associació.

Teràpia ocupacional

Entre els esdeveniments que organitzarà TEA Menorca l’any que ve, hi haurà exposicions, jornades, conferències i tallers, com els que oferiran les formadores Silvana Corso i Coral Elizondo, dues especialistes en matèria d’educació inclusiva que són un referent en l’àmbit internacional.

Per altra banda, l’associació de familiars de persones autistes està a punt d’iniciar el seu projecte de teràpia ocupacional, una iniciativa sociosanitària per avaluar les capacitats del fillet per fer activitats quotidianes, on intervenen processos sensorials, motrius, emocionals, comunicacionals i socials.