Activitats al carrer a Maó per celebrar el Dia de la Infància

Una gimcana per espais emblemàtics de la ciutat i vinculats a la cultura i l’art, activitats amb bicicletes, jocs creatius, una batucada, la sortida dels gegants pels carrers del centre, una xocolatada o un concert a càrrec de la Gran Coral de Mitjanit de l’Ateneu de Maó. Aquestes són les activitats que s’han preparat a Maó per aquest diumenge, per celebrar el Dia de la Infància 2018.

El programa d’activitats es va presentar ahir dematí, per bona part dels membres de l’equip de govern, encapçalats per la batlessa, Conxa Juanola. Hi eren també la gerent del Teatre Principal, Àngela Vallés, i la directora del Museu de Menorca, Carolina Desel, a més de tècnics municipals i representants d’entitats com Menorca para todos o l’associació Atahualpa.

Les activitats tindran lloc entre les 11 i les 13.30 hores. La primera serà una gimcana, en la qual els participants visitaran Ca n’Oliver, el ‘Principal’, el Museu de Menorca o l’Ajuntament, i al mateix temps hi haurà activitats amb bicicletes a l’Esplanada (circuit d’habilitats i circuit urbà, taller de reparacions i cavallets ecològics).

En la mateixa franja, a la plaça Constitució es farà la campanya #ENDviolence, promoguda per UNICEF per posar fi a la violència a les escoles, i a les places de la Conquesta i d’Espanya hi haurà jocs i activitats creatives. Els gegants faran un recorregut pel centre, i quan acabin, la batucada de Sa Xaranga agafarà el relleu amb la seva música. També hi haurà xocolatada i un concert de la coral de l’Ateneu, a la plaça d’Espanya.