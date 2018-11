Correr contra la leucèmia

El cas d’en Lluís Pons, el fillet de 6 anys de Ferreries malalt de leucèmia, ha tocat el cor a molts menorquins, també a l’institut Joan Ramis i Ramis, d’on el seu pare, Lluc Pons, és professor de francès. Una situació que ha derivat en la decisió dels mateixos alumnes de contribuir fent alguna acció de conscienciació envers aquesta malaltia.

És així que els alumnes de segon d’ESO van decidir celebrar ahir una cursa solidària, oberta a les famílies. Una iniciativa que coincidia amb el dia que es feia la campanya «La vuelta al cole» de la fundació Uno entre cien mil, a la qual s’adheria el ‘Ramis’, formant part de les 953 escoles i les 339.849 persones que s’unien a tota Espanya en contra de la leucèmia infantil.

Durant tot el matí, els alumnes de primer, segon, tercer i quart de Secundària es van anar alternant a la pista d’atletisme del poliesportiu municipal, per fer tots tres voltes al recinte. Ho tenia clar, per exemple, na Nadia Melero, de primer, qui apuntava que «és per ajudar als fillets que tenen leucèmia, perquè es pugui investigar més la malaltia i que es puguin curar».